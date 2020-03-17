Menü
Haberler ›› Güncel ››Yurtdışından gelen vatandaşları taşıyan otobüsler havalimanından ayrıldı - Güncel

Yurtdışından gelen vatandaşları taşıyan otobüsler havalimanından ayrıldı

Havalimanından görüntüler Yurtdışından gelen vatandaşları taşıyan otobüslerin görüntüleri İSTANBUL - Yurtdışından gelen vatandaşları taşıyan otobüsler İstanbul havalimanından ayrıldı.

17.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:21
Havalimanından görüntüler
Yurtdışından gelen vatandaşları taşıyan otobüslerin görüntüleri İSTANBUL - Yurtdışından gelen vatandaşları taşıyan otobüsler İstanbul havalimanından ayrıldı. Yurtdışından gelen vatandaşları taşıyan otobüsler havalimanından ayrıldı

Kaynak: AA

Etiketler : İstanbul, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi Güncel
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Yetkililerin Güncel
Yetkililerin "Evden çıkmayın" uyarısı yaptığı bugünlerde, Murat Boz'un sosyal medyada yaptığı çağrı tepki çekti
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin Güncel
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı Güncel
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı Güncel
EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı