Yurtdışından Getirilen Telefonlara Ödenen Harç 500 TL Oldu!

11 Kasım 2018 Pazar 03:15



11 Kasım 2018 Pazar 03:15

Yurtdışından Getirilen Telefonlara Ödenen Harç Miktarı 170 TL'den 500 TL'ye Yükseltildi!Yolcu beraberinde getirilen cep telefonu maktu harç tutarı 500 TL olarak belirlendi. Karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yolcu beraberinde gelen cihazların vergisi daha önce 170.7 TL idi.Türk vatandaşların yurt dışından yanlarında getirdikleri cep telefonları için ödenecek harç ücretinde değişiklik yapıldı.Konuya ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan kararda Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım Harcı Tutarının Yeniden Belirlendi. (Karar Sayısı: 320) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı 8 sayılı tarifenin VII — Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı başlıklı bölümünün 1 numaralı fıkrasında yer alan maktu harç tutarı 500 TL olarak yeniden belirlendi.Yurt dışından getirilen telefonların kayıt ücreti arttıYurtdışı seyahatlerinden dönerken yanınızda getirdiğiniz cep telefonları için ödenen harç parası 170.70 TL'den 500 TL'ye çıkartıldı.120 GÜN SONUNDA KAYIT YAPILMAZSA CİHAZ KAPANIRYolcu beraberinde getirilen cihazlara ait IMEI numaralarının kayıt altına alınma başvuru süresi, yolcunun yurda giriş tarihinden itibaren 120 gün. Cihaz 120 gün içinde kayıt edilmemesi durumunda iletişime kapatılmaktadır. IMEI bilgisine sahip cihazların tamamının kayıt altına alınması gerekmektedir. (cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar) Yolcu beraberinde getirilen cihazların kayıt işlemleri 120 gün içerisinde yapılması gerekiyor.