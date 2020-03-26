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Yurtdışından tahliye edilen Türk vatandaşları karantina süresinin dolmasını bekliyor

Karantina altındaki vatandaşlara yapılan yemek servisinden detaylar Karantina altındaki vatandaşların odalarından detaylar Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşısında farklı ülkelerden tahliye edilen 266 Türk vatandaşı, Bolu'da yerleştirildikleri Kredi Yurtlar Kurumu Hayreddin Tokadi Yurdundaki...

26.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:03
Karantina altındaki vatandaşlara yapılan yemek servisinden detaylar
Karantina altındaki vatandaşların odalarından detaylar Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşısında farklı ülkelerden tahliye edilen 266 Türk vatandaşı, Bolu 'da yerleştirildikleri Kredi Yurtlar Kurumu Hayreddin Tokadi Yurdundaki 14 günlük karantina süresinin dolmasını bekliyor.
Türk Hava Yollarının (THY) düzenlediği uçuşlarla 10'u Kolombiya, 39'u Yunanistan, 23'ü İsveç, 138'i Fransa, 22'si Kazakistan, 34'ü Ukrayna'dan getirilen ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesindeki yurtta misafir edilen Türk vatandaşları sağlık personelince günde 2 kez kontrol ediliyor.
Karantinalarını 2 hafta içinde tamamlayacak misafirlere günde 3 öğün yemek verilen yurtta güvenlik görevlilerinin yanı sıra 4'ü doktor 6 sağlık çalışanı ve 12 AFAD personeli hizmet veriyor.
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Yurtdışından tahliye edilen Türk vatandaşları karantina süresinin dolmasını bekliyor

Kaynak: AA

Etiketler: Karantina, Bolu, Güncel

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Yurtdışından tahliye edilen Türk vatandaşları karantina süresinin dolmasını bekliyor

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