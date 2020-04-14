Yurtdışından yurda getirilen 248 kişi 'Ölürüm Türkiye'm şarkısı ve Türk bayrakları ile karşılandı
Yurtdışından yurda getirilen 248 kişi 'Ölürüm Türkiye'm şarkısı ve Türk bayrakları ile karşılandı Kuveyt'ten getirilen 248 kişi Kayseri'de karantinaya alındı Kuveyt'ten yurda getirilen ve aralarında çocuklarında bulunduğu 248 kişi, Kayseri'de kalacakları yurdun önünde 'Ölürüm Türkiye'm şarkısı...
14.04.2020 19:54 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:58
KAYSERİ - Kuveyt'ten yurda getirilen ve aralarında çocuklarında bulunduğu 248 kişi, Kayseri'de kalacakları yurdun önünde 'Ölürüm Türkiye'm şarkısı ve Türk bayrakları ile karşılandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında Kuveyt'ten yurda getirilen ve aralarında çocuklarında bulunduğu 248 kişiyi taşıyan uçak, Kayseri Erkilet Havaalanı'na indi. Yoğun güvenlik önlemleri altında otobüslere alınan 248 kişi, 14 gün boyunca karantinada tutulacakları Talas ilçesinde bulunan Melikgazi Yurt Müdürlüğü'ne getirildi. Görevliler, yurdun önünde vatandaşlara Türk bayrağı verirken, ayrıca, Ölürüm Türkiye'm şarkısını dinletti.Yurtdışından getirilen vatandaşlarda ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak şarkıya eşlik etti.
Kaynak: İHA