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Yurtiçi Kargo, deprem bölgesine gönderilen yardım kargolarından ücret almayacak

Elazığ'da yaşanan depremin ardından yaralar sarılmaya çalışılırken, Yurtiçi Kargo'dan alkışlanacak bir hamle geldi. Şirket deprem bölgesine gönderilecek yardım kargolarından ücret alınmayacağını duyurdu.

27.01.2020 14:44 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:55

'da yaşanan ve birçok ilde hissedilen 6.8 şiddetindeki depremin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Türkiye'nin dört bir yanından tek yürek olan vatandaşlar bölgeye yardım yağdırırken, Yurtiçi Kargo'dan alkışlanacak bir hamle geldi.

ÜCRET TALEP ETMEYECEK

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan şirket, deprem bölgesine gönderilecek yardım kargolarının ücretsiz olarak teslim edileceğini duyurdu.

Yurtiçi Kargo'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Elazığ ve Malatya depremlerinden etkilenen vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. bölgesine iletmek istediğiniz tüm yardımları şubelerimize teslim edebilirsiniz. Kargolarınız ücretsiz olarak AFAD'ın yönlendirdiği afet bölgelerine ulaştırılacaktır."

Yurtiçi Kargo, deprem bölgesine gönderilen yardım kargolarından ücret almayacak

Yurtiçi Kargo, Elazığ, Deprem, Ekonomi


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