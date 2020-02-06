Yurtiçi Kargo, deprem sonrası hassasiyetiyle büyük takdir topladı

Elazığ 'da meydana gelen 6.8'lik depremin yaraları, vatandaşların sağduyusu sayesinde büyük ölçüde sarıldı. Ülkenin dört bir yanından onlarca tır, Elazığ ve Malatya'ya yardım malzemesi taşıdı. Bu operasyonun en önemli parçalarından biri de Yurtiçi Kargo oldu.

TAKDİR TOPLAYAN HASSASİYET

24 Ocak Cuma akşam saatlerinde 6,8 şiddetinde meydana gelen depremde, 35'i Elazığ'da, dördü Malatya'da olmak üzere toplam 41 kişi hayatını kaybetmiş, 1.607 kişi de yaralanmıştı. Depremin hemen ertesinde vatandaşlardan gelen yardım taleplerine valilikler ve belediyeler kayıtsız kalmamış, vatandaşların bölgeye iletmek istediği malzemeleri taşımak için çalışma başlatmıştı. Daha önce Van depreminde de hassasiyet göstererek, vatandaşların afet bölgesine göndermek istedikleri yardımları hiçbir ücret almadan taşıyan Yurtiçi Kargo, Elazığ depreminde de konuya ilgisiz kalmadı. Depremin hemen ardından harekete geçen Yurtiçi Kargo, 5 gün boyunca ebatları her ne olursa olsun vatandaşlardan gelen tüm yardımları şubelerinden teslim aldı ve afet bölgesine iletti.

TÜM ŞUBELERİ SEFERBER OLDU

Konu ile ilgili açıklama yapan Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, vatandaşların gösterdiği hassasiyete teşekkür etti. Yurtiçi Kargo ailesi olarak deprem sonrası tüm şubelerini seferber ettiklerini ifade eden Önyol, "Öncelikle konu hakkında hassasiyet gösteren ve depremzede kardeşlerimizin yarasını sarmak için seferber olan tüm vatandaşlara teşekkürü bir borç biliyoruz. Bizler Yurtiçi Kargo ailesi olarak, deprem bölgesine yardımlarını göndermek isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak için, hızlıca organize olduk ve ülkemizin dört bir yanındaki tüm şubelerimizi, aktarma merkezlerimizi depremzede kardeşlerimizin yarasını sarmak üzere seferber ettik. Yardımlarını iletmek isteyen vatandaşlarımızdan gelen tüm gönderileri ebatlarına bakmaksızın kabul ettik ve hızlıca AFAD ile koordineli bir şekilde deprem bölgesinde yer alan İl yardımlaşma alanlarına sevk ettik" şeklinde konuştu.

"HER ZAMAN VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ"

Açıklamasının devamında ülkemizde bir daha böyle üzücü hadiselerin yaşanmamasını temenni eden Önyol, "Bu çalışmamıza vatandaşlarımızın çok yoğun bir katılımı oldu ve 500 bin desinin üzerinde yardım toplandı. Onlarca aracımızı bu konu için seferber ettik ve yardımları bölgeye hızlıca ulaştırdık. Dileğimiz ülkemizde hiçbir zaman böyle üzücü hadiselerin yaşanmaması olsa da Yurtiçi Kargo ailesi olarak bizlerin her zaman vatandaşlarımızın yanında olduğumuzun bilinmesini isteriz" dedi.