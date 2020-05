Yurtlarda gözetim altında kalanlar zamanlarını kitap okuyarak değerlendiriyor

Kaynak: AA

Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutuldukları yurtta karantina sürelerinin dolmasını bekleyen vatandaşlar, boş vakitlerini Yunus Emre Enstitüsü tarafından dağıtılan kitapları okuyarak geçiriyor.Arifiye ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Muhammet Fatih Safitürk Yurdu'nda 14 günlük gözetim sürelerinin dolmasını bekleyen vatandaşlara, Yunus Emre Enstitüsü tarafından tarih, edebiyat ve çeşitli konularda 1000'e yakın kitap dağıtıldı.Yurtlarda sunulan hizmetlerden memnuniyet duyan misafirler, hediye edilen kitapları okuyarak hem boş vakitlerini değerlendiriyor hem de kitap kültürlerinin gelişmesine katkıda bulunuyor."Kitapları ilgi alanlarına göre dağıtıyoruz"Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Zahit Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devletin imkanlarını seferber ettiği bu zor günlerde Yunus Emre Enstitüsünün Türk kültürüne ait nadide eserleri karantinada kalan misafirlere hediye olarak verdiklerini söyledi. Karantina sürecindeki vatandaşların iyi zaman geçirmelerini amaçladıklarını vurgulayan Can, "Edebiyat, tarih ve farklı düşünce eserleri, yurtlarda kalan misafirlere dağıtıldı. Şu anda 1000'e yakın eseri vatandaşlarımıza ulaştırdık. Burada ilgi alanları gözetiliyor. Hangi kitaplara ilgi duydukları tespit edilerek kendilerine takdim ediliyor." diye konuştu.Kitap dağıtımı sırasında yurtlarda kalan misafirlerin hizmetlerden memnun kaldığına tanıklık ettiğini aktaran Can, temizliğinden ilaç hizmetine, bütün hizmetlerin eksiksiz şekilde yapıldığını gördüğünü kaydetti.Can, "Bu hizmetlerin yanında böyle bir kültür hizmeti sunmamız, karantinada kalan misafirleri oldukça memnun etti. Onlar için sürpriz oldu, çok memnun kaldılar ve teşekkür ettiler. İnşallah bu süreci hep birlikte atlatacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Pamukova İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Durmuş da bağışlanan kitapların misafirlere moral olduğunu söyledi.Hastaların bu sayede vakitlerini güzelce geçireceğini, kültürlerini geliştirebileceğini aktaran Durmuş, "Öncelikle kendi adıma, hastanem, İl Sağlık Müdürlüğü, hastalarımız, devletimiz ve milletimiz adına Yunus Emre Enstitüsüne çok teşekkür ediyorum. Malum burası bir karantina hastanesi, tam klasik bir hastane değil. 14 gün burada kalıyorlar. O yüzden bu kitaplar onlar için bir çözüm, umut olmuştur. Düşünenlere çok teşekkür ediyorum." diye konuştu."Hiçbir ülkede böyle hizmet görmedim"Karantinada kalan misafirlerden Mücahit Kaloğlu (39) ise yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Allah devletimize hiçbir şekilde zarar vermesin. Yunus Emre Enstitüsünden kitap hediyesi geldiği için de çok memnunuz. Boş vaktimizi güzel bir şekilde geçirmemizi sağlayacak. Allah hepinizden razı olsun. Sağlıklı, güzel günler diliyorum." ifadelerini kullandı.Uluslararası taşımacılık yapan tır şoförü Kenan Alıcı (54) da 14 günlük karantina sürecinde kendilerine çok iyi bakıldığını anlattı.Birçok ülke gezdiğini ama yapılan bu hizmeti hiçbirinde göremediğini aktaran Alıcı, "Bu, bize yapılan, çok büyük bir nimet. Devletimizden, hükümetimizden Allah razı olsun." dedi.Boş vaktini değerlendirme anlamında kitapların gönderilmesine çok sevindiklerini vurgulayan Alıcı, "Çok güzel bir şey. İnsanı geliştirmek için çok güzel bir faaliyet. Televizyonumuz yok, en azından kitap okuruz. Zaman geçer, kendimizi geliştirmiş oluruz." diye konuştu.Selçuk Civelek (31) de karantina sürecinde devletin her şeylerine yardımcı olduğunu, gönderilen kitaplar sayesinde güzel zaman geçireceklerini belirterek, Yunus Emre Enstitüsüne teşekkür etti.