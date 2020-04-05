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Yurtlarda karantina altında olan vatandaşlar duygularını sosyal medya üzerinden paylaştı

Korona virüsü nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye getirilerek Sakarya'daki öğrenci yurtlarına yerleştirilen vatandaşlar duygularını sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

05.04.2020 16:02 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:02
Yurtlarda karantina altında olan vatandaşlar duygularını sosyal medya üzerinden paylaştı
Korona virüsü nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye getirilerek Sakarya 'daki öğrenci yurtlarına yerleştirilen vatandaşlar duygularını sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. Vatandaşlar, mesajlarında kendilerine çok iyi bakıldığını ve vatandaşların evden çıkmaması gerektiğini belirtti.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk vatandaşları ülkeye getirilmeye devam ediliyor. Türkiye'ye getirilen 15 bin 756 vatandaştan bin 904'ü, Sakarya'da bulunan yurtlarda karantina altına alındı. Karantina altında bulunan vatandaşlar duygularını sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. Vatandaşlar, mesajlarında evden çıkılmaması gerektiğini de belirtti.

"Evlerde kalmalıyız"

Yurtta kalan Alara Baylan evde kalınması gerektiğini belirterek, "Çok korkunç ve meraklı bir dönüş yolculuğum oldu. Çok gergindim. Her şey benim için çok hızlı oldu. Şu anda karantinamın 9'uncu günündeyim. Sakarya Üniversitesi Sebahattin Zaim Yurdunda kalmaktayım. Burada bizlere çok iyi bakıyorlar. Çok iyi bakmaya çalışıyorlar. Burada bulunduğum süre zarfında birçok insanla tanıştım. Her gün yemeklerimiz kapımıza konuyor. Yemeklerimiz soğumasın diye bize sesleniyorlar çok iyi insanlar. Buradan vatandaşlara seslenmek istiyorum herkes evde kalsın. Çünkü insan bunu burada kalınca anlıyor. Evde kalmalıyız, her şey çok güzel olacak buna inanıyorum" dedi.

"Çok samimi şekilde yapılıyor"

Yurtta kalan Enver Salkım ise kendilerine samimi bir şekilde hizmet edildiğini söyleyerek, "Yurt dışına yüksek lisans ve doktora öğrenimini görmek üzere gittim. İngiltere'de uçuşların iptal edilmesinden sonra ailemle yurt dışında mahsur kaldık. Daha sonra devlet büyüklerimizin gayretleri sonrasında koyulan ek sefer ile sağ salim yurdumuza getirildik. Şu an Sakarya'da bir öğrenci yurdunda misafir ediliyoruz. Burada bize yapılan hizmetleri gördükten sonra çok büyük gelişmelerin olduğunu öğrendim. Burada yapılan hizmetler adeta dört dörtlük ve çok samimi şekilde yapılıyor" diye konuştu.

"Bizi bizden fazla düşündüler"

Yurtta kalan Gülşah Yemen ise yaptığı açıklamada, "Bir süre önce İngiltere'ye eğitim için gittim. Diğer arkadaşlarım gibi tüm dünyayı ve ülkemizi derinden yaralayan hastalık sebebiyle dönmek zorunda kaldım. Dönüş yolcuğumuz uzun ve sıkıntılıydı. Zorlu bir süreçti. Hepimiz çok yorulduk, korktuk. Bundan sonraki süreç için çok fazla endişe ettik. Ama buraya geldikten sonra olayların öyle olmadığına şahit olduk. Buradaki idari amirler, sağlık ekipleri olabildiğince anlayışlı, saygılı ve sabırlı davrandılar. İhtiyaçlarımızı her zaman göz önünde bulundurdular. Bizi bizden fazla düşündüler. Şu an burada 8'inci günüm" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Karantina, Sakarya, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Yurtlarda karantina altında olan vatandaşlar duygularını sosyal medya üzerinden paylaştı - Haberler

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