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Yurtlardan Sivas türküleri yankılandı

Yurtlardan Sivas türküleri yankılandı Yurt dışından getirilen öğrencilerin misafir edildiği KYK Binali Yıldırım Kız Yurdu'ndan Sivas türküleri yankılandı.

27.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:59
Yurtlardan Sivas türküleri yankılandı
SİVAS - Yurt dışından getirilen öğrencilerin misafir edildiği KYK Binali Yıldırım Kız Yurdu'ndan Sivas türküleri yankılandı.
Sivas'ta geçtiğimiz gece, İrlanda, İskoçya, Mısır ve Sudan'da eğitim gören Türk öğrencilerin korona virüs tedbirleri kapsamında misafir edildiği Sivas'ta bulunan Kredi Yurtlar Kurumu Binali Yıldırım Kız Yurdu'ndan Sivas türküleri yankılandı. Öğrenciler yaklaşık 4 gündür misafir edildikleri yurtta tek kişilik odalarda kalırken odalarının pencerelerinden iletişim kuruyor. Kendi güvenlikleri için nöbet tutan polis ekiplerine teşekkür etmek için hep bir ağızdan tezahüratlar yapan gençler hep bir ağızdan türküler de söyleyip moral buluyor. Öğrencilerin yurt pencerelerinden söylediği "Sivas yolları" türküsü cep telefonu ile kaydedildi. Yurtlardan Sivas türküleri yankılandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Kredi Yurtlar Kurumu, Binali Yıldırım, Sivas, Genel

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Yurtlardan Sivas türküleri yankılandı

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