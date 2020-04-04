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Yurtta güvenlik görevlisini vuran şüpheli, bağ evinde yakalandı

NİĞDE'de, eşiyle aynı yurtta çalışan güvenlik görevlisi Serhat Açıkgöz'ü av tüfeğiyle vurarak yaraladıktan sonra kaçan U.K., saklandığı bağ evinde yakalandı.

04.04.2020 13:01 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:01
Yurtta güvenlik görevlisini vuran şüpheli, bağ evinde yakalandı

NİĞDE'de, eşiyle aynı yurtta çalışan güvenlik görevlisi Serhat Açıkgöz'ü av tüfeğiyle vurarak yaraladıktan sonra kaçan U.K., saklandığı bağ evinde yakalandı.

Olay, 2 gün önce KKTC'den getirilen vatandaşların karantinaya alındığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsündeki, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Sultan 1'inci Kılıçarslan Yurdu'nda yaşandı. Güvenlik görevlisi Serhat Açıkgöz, bilinmeyen nedenle aynı yurtta görev yapan meslektaşı Y.İ.K.'nın eşi U.K. tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Saldırgan kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Açıkgöz, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

BAĞ EVİNDE YAKALANDI

Olaydan sonra bölgede araştırma başlatan polis ekipleri, U.K.'nin terk ettiği otomobili buldu.

Yapılan çalışmalar sonunda da U.K.'nin Kemerhisar Beldesi'ndeki bir bağ evinde saklandığı tespit edildi. Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

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Kaynak: DHA

Etiketler: Niğde, Güncel
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