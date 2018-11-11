Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz
ile Doğu Akdeniz
parçalı yer yer çok bulutlu, Kırklareli
, İstanbul
'un kuzey kıyıları, Adana
, Osmaniye
, Hatay
, Gaziantep
ve Kilis
çevreleri aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Marmara
'nın doğusu ve güneyi, İç Ege
, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklık, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara
: Parçalı ve az bulutlu 16
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kıyıları hafif sağanak yağışlı 19 İzmir
: Parçalı ve az bulutlu 21
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 Antalya
: Parçalı bulutlu 24 Samsun
: Parçalı ve az bulutlu 17 Trabzon
: Parçalı ve az bulutlu 17 Erzurum
: Parçalı ve az bulutlu 10 Diyarbakır
: Parçalı ve az bulutlu 19 - İSTANBUL
Doğu Akdeniz,Karadeniz,Adana,İstanbul
11 Kasım 2018 Pazar 09:44