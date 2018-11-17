Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.
Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara
'nın güneyi, Ege
, Batı Akdeniz
, Doğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul
, Ankara
, Eskişehir
ve Artvin
çevreleri ile Kırklareli
'nin kuzey, Ankara ve Konya
'nın kuzeybatı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, Akdeniz ve Ege kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak; Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Akdeniz'in yüksek kesimleri, Bilecik
, Afyonkarahisar
, Bolu
çevreleri ile Ankara ve Konya'nın kuzeybatı kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Muğla
, Aydın
, İzmir
, Uşak
ve Manisa
çevreleri ile Kütahya
'nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının güneybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Güney Ege
kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 9 İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 13 Bursa
: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu 13 İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13 Adana
: Parçalı bulutlu 20 Antalya
: Parçalı yer yer çok bulutlu, batı kıyılarında kuvvetli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 Samsun
: Parçalı ve çok bulutlu 15 Trabzon
: Parçalı ve çok bulutlu 15 Erzurum
: Parçalı ve çok bulutlu 3 Diyarbakır
: Parçalı ve çok bulutlu 13
(İHA)
Ankara,İstanbul,Ege
17 Kasım 2018 Cumartesi 09:11