Yurtta Hava Durumu

19 Kasım 2018 Pazartesi 09:11



19 Kasım 2018 Pazartesi 09:11

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle.Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Batı Akdeniz ile Manisa, Denizli, Uşak, Kütahya çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege'nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimler ile Iğdır çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıkuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, yurdun iç ve batı kesimlerinde güneyli, doğu bölgeleri ile zamanla Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege'de sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.BAZI ŞEHİRLERBazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 17 İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 19 İzmir: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18 Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 21 Adana: Parçalı ve az bulutlu 23 Antalya: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 20 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 18 Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu 6 Diyarbakır: Parçalı bulutlu 16(İHA)