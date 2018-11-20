Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun Karadeniz
kıyıları ile Kocaeli
, Sakarya
, Aydın
, Muğla
ve Karabük
çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah
ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerden, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara
: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 15 İstanbul
: Parçalı ve çok bulutlu 17 İzmir
: Parçalı yer yer çok bulutlu 21 Adana
: Parçalı ve az bulutlu 23 Bursa
: Parçalı ve çok bulutlu 21 Antalya
: Parçalı yer yer çok bulutlu 21 Samsun
: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 17 Trabzon
: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu 17 Erzurum
: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu 14 Diyarbakır
: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 17 - İSTANBUL
Kocaeli,Karadeniz,Sabah