Yurtta Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü
tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genel olarak yağmur ve sağanak, güney ve batı kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz
'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Edirne
ve Kırklareli
çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah
saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarı, batı ve iç kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden, kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara
: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 14 İstanbul
: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 18 İzmir
: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 Bursa
: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 21 Adana
: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 Antalya
: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri ile zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 Samsun
: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 17 Trabzon
: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15 Erzurum
: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı 6 Diyarbakır
: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 17 - İSTANBUL
Sabah,Meteoroloji Genel Müdürlüğü
21 Kasım 2018 Çarşamba 09:17