Yurtta Hava Durumu

24 Kasım 2018 Cumartesi 09:14



24 Kasım 2018 Cumartesi 09:14

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu; Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun yağış alan yerlerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı bulutlu 10İstanbul: Parçalı bulutlu 13Bursa: Parçalı bulutlu 12İzmir: Parçalı ve az bulutlu 16Adana: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21Samsun: Parçalı bulutlu 12Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu 6Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 15 - İSTANBUL