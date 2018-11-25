Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Elazığ
ve Tunceli
çevrelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzeyli, zamanla iç ve batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara
: Parçalı ve az bulutlu 12 İstanbul
: Parçalı bulutlu 14 İzmir
: Parçalı bulutlu 16 Adana
: Parçalı ve çok bulutlu 22 Antalya
: Parçalı bulutlu 21 Samsun
: Parçalı bulutlu 14 Trabzon
: Parçalı ve çok bulutlu 14 Erzurum
: Parçalı ve çok bulutlu 4 Diyarbakır
: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli 16 - İSTANBUL
Tunceli,Elazığ
25 Kasım 2018 Pazar 09:55