Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle.
Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara
, Ege
, Akdeniz
, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz
, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Giresun
, Trabzon
, Gümüşhane
ve Malatya
çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren İzmir
, Aydın
, Manisa
ve Antalya
çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla
çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey, zamanla iç ve batı kesimlerde güney yönlerden hafif ve orta kuvvette; zamanla batı ve kuzey kesimlerde kuvvetlice (30-50 km/saat), Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BAZI ŞEHİRLER
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara
: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13 İstanbul
: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 Bursa
: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 17 Adana
: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 19 Samsun
: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 18 Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde sağanak yağışlı 15 Erzurum
: Parçalı ve çok bulutlu 6 Diyarbakır
: Parçalı ve çok bulutlu 15
(İHA)
Trabzon,Ege,Marmara
26 Kasım 2018 Pazartesi 08:31