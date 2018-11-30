Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Akdeniz
kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz
'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Edirne
, Kırklareli
, Çanakkale
, Bilecik
, Kütahya
ve Sivas
çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Batı Karadeniz
'in kıyı kesimleri, Doğu Akdeniz
, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi
ile Düzce
ve Karabük
çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Mersin
çevreleri, Adana
'nın batı kesimleri, Adıyaman
ve Şırnak
çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Sabah
ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun batı bölgelerinde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor..
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette; Batı Karadeniz'in batısı, Marmara
ve Kuzey Ege
'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara
: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9 İstanbul
: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 8 İzmir
: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadarı yağmur ve sağanak yağışlı 10
Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli, batı kesimlerde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. 19 Bursa
: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 8 Antalya
: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 Samsun
: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10 Trabzon
: Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 14 Erzurum
: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7 Diyarbakır
: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. 12 - İSTANBUL
Batı Karadeniz,Karadeniz