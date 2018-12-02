Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerine kadar Trabzon
, Rize
, Sinop
ve Artvin
'in kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Muğla
, Antalya
'nın batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah
ve gece saatlerinde yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, batı ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz
kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara
: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde puslu 9 İstanbul
: Parçalı ve az bulutlu 13 İzmir
: Parçalı ve az bulutlu 15 Adana
: Parçalı ve az bulutlu 21
Antalya: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde batı kıyıları hafif sağanak yağışlı 20 Samsun
: Parçalı bulutlu 14
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 13 Erzurum
: Parçalı ve çok bulutlu 5 Diyarbakır
: Parçalı bulutlu 15 - İSTANBUL
02 Aralık 2018 Pazar 10:02