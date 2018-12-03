Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle.
Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz
ile Muğla
, Denizli
, Uşak
ve Afyonkarahisar
çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Antalya
ve batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıkuzey, batı ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle doğu ve güneydoğu, batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BAZI ŞEHİRLER
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara
: Parçalı bulutlu 11 İstanbul
: Parçalı bulutlu 14 İzmir
: Parçalı bulutlu 16 Bursa
: Parçalı bulutlu 14 Adana
: Parçalı bulutlu 21 Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların; akşam saatlerinden itibaren il merkezi ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.) 17 Samsun
: Parçalı bulutlu 14 Trabzon
: Parçalı ve çok bulutlu 14 Erzurum
: Parçalı ve çok bulutlu 5 Diyarbakır
: Parçalı bulutlu 14
(İHA)
Denizli,Muğla,Akdeniz
03 Aralık 2018 Pazartesi 08:21