Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne
hariç), İç Ege
, Akdeniz
, İç Anadolu, Batı Karadeniz
'in batısı, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla
, Samsun
ve Bayburt
çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edilen yağışların; Antalya
il merkezi ve batı ilçeleri, Mersin
, Adana
'nın batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Güneydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu, Karadeniz'de güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz
kıyıları ile Hatay
çevrelerinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara
: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 12 İstanbul
: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu 14 İzmir
: Parçalı ve çok bulutlu 15
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17 Bursa
: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu 14
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu 16 Trabzon
: Parçalı ve çok bulutlu 16 Erzurum
: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı 5 Diyarbakır
: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11 - İSTANBUL
Batı Karadeniz,Samsun,Karadeniz
04 Aralık 2018 Salı 08:46