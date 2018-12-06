Meteoroloji Uyardı: Fırtına Bir Süre Daha Devam Edecek

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına, etkisini gece de sürdürdü. Fırtına genel olarak kıyı kesimlerinde daha fazla etkili olurken, yer yer yüksek kesimlerde de etkisini gösterdi.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına etkisini gece de sürdürdü. Kıyı kesimlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm denizlerde fırtına beklendiğini bildirmişti. Öte yandan sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar şiddetli fırtınada zor anlar yaşandı.

FIRTINA DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm denizlerde fırtına beklendiğini bildirmişti. Öte yandan sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar şiddetli fırtınada zor anlar yaşandı.Şiddetli fırtınanın bir süre daha etkili olacağı öğrenildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle.

Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Tekirdağ, Malatya, Şırnak, Hakkari, Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir, Konya, Çankırı ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri ile Bursa'nın doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Mersin'in iç kesimleri ile Adana'nın batı ilçelerinde çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Mersin merkez ve kıyı ilçelerinde şiddetli ve aşırı (100 kg/m2 ve üzeri) olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmurlu, yüksekleri akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra yer yer kar yağışlı 6

İstanbul: Çok bulutlu ve yağmurlu 9

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 10

Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı (Yağışların batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor) 16

Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 18

Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 3

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 13