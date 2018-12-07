07 Aralık 2018, 08:51
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Yurtta Hava Durumu

Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Gümüşhane ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.

Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Gümüşhane ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Samsun'un doğusu, Ordu ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Giresun, Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıkuzey ve iç kesimlerde 3 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı çok bulutlu, ilk saatlerde doğu kesimleri hafif kar yağışlı 3 İstanbul: Çok bulutlu 6 İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 9 Bursa: Çok bulutlu 4 Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 16 Antalya: Çok bulutlu 17 Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu (Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.) 9 Trabzon: Çok bulutlu ve yağmurlu (Yağışların kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.) 11 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 3 Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 12

(İHA) Karadeniz,Akdeniz
07 Aralık 2018 Cuma 08:51