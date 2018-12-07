Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle. Doğu Akdeniz
, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz
, Doğu Karadeniz
kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Sakarya
, Gümüşhane
ve Hakkari
çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Erzincan
, Tunceli
ve Bingöl
çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Samsun
'un doğusu, Ordu
ve Trabzon
çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Giresun
, Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize
ve Artvin
'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıkuzey ve iç kesimlerde 3 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege
ve Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara
: Parçalı çok bulutlu, ilk saatlerde doğu kesimleri hafif kar yağışlı 3 İstanbul
: Çok bulutlu 6 İzmir
: Parçalı ve çok bulutlu 9 Bursa
: Çok bulutlu 4 Adana
: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 16 Antalya
: Çok bulutlu 17 Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu (Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.) 9 Trabzon: Çok bulutlu ve yağmurlu (Yağışların kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.) 11 Erzurum
: Parçalı ve çok bulutlu 3 Diyarbakır
: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 12
(İHA)
Karadeniz,Akdeniz
07 Aralık 2018 Cuma 08:51