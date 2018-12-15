Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya
, Ege
, Batı Akdeniz
ile Ankara
ve Trabzon
çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Antalya
'nın batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde sis ve pus hadisesiyle birlikte sabah saatlerinden sonra iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 8 İstanbul
: Parçalı ve çok bulutlu 13 Bursa
: Parçalı ve çok bulutlu 15 İzmir
: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 16 Adana
: Parçalı ve çok bulutlu 17
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden sonra batı ilçelerde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor 15 Samsun
: Çok bulutlu 16
Trabzon: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 16 Erzurum
: Parçalı ve çok bulutlu -1 Diyarbakır
: Parçalı bulutlu 11 - İSTANBUL
Sabah,Trabzon,Ankara
15 Aralık 2018 Cumartesi 09:07