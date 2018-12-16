Yurtta Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara
'nın güneyi, Ege
, Batı Akdeniz
, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile İstanbul
, Yalova
, Mersin
, Hatay
, Kahramanmaraş
, Elazığ
, Bingöl
, Tunceli
, Diyarbakır
ve Mardin
çevreleri ile Osmaniye
'nin güney ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, Ege kıyıları ve Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenen yağışların Burdur
ve Isparta
çevrelerinde kuvvetli, Antalya
'nın merkez ve batı ilçeleri ile Muğla
çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde sis ve pus hadisesiyle birlikte iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığındaönemli bir değişiklik olmayacağı, rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara
: Çok bulutlu 9
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 15 İzmir
: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 Bursa
: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 15 Adana
: Parçalı ve çok bulutlu 19
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; merkez ve batı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şidddetli olması bekleniyor) 16 Samsun
: Parçalı ve çok bulutlu 15 Trabzon
: Parçalı ve çok bulutlu 15 Erzurum
: Parçalı ve çok bulutlu 3
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 12 - İSTANBUL
Osmaniye,Diyarbakır,İstanbul
16 Aralık 2018 Pazar 09:15