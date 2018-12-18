Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun Marmara
, Ege
, Akdeniz
, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz
ile Gaziantep
, Kilis
, Adıyaman
, Şanlıurfa
, Kars
, Van
, Bitlis
ve Hakkari
çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, sabah Sivas
ve Kars, öğle saatlerinde Hakkari, akşam saatlerinden sonra Trakya
kesimiyle Çanakkale
çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların; Muğla
ve Antalya
çevrelerinde çok kuvvetli, Adana
, Mersin
ve Aydın
ile İzmir
'in güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege
'de kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara
: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 10 İstanbul
: Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, gece saatlerinde Çatalca
, Silivri
, Arnavutköy
ilçelerinde karla karışık yağmur şeklinde beklenen yağışların; gece saatlerinde il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor 11
İzmir: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor 13
Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor 15 Bursa
: Çok bulutlu ve yağmurlu 12
Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor 15 Samsun
: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu 15 Trabzon
: Çok bulutlu 15 Erzurum
: Çok bulutlu 0 Diyarbakır
: Çok bulutlu 10 - İSTANBUL
Marmara,Hakkari,Kars
Kaynak: İHA