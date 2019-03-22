Kaynak: İHA

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus hadisesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise yurt genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve az bulutlu 12 İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 14 İzmir: Parçalı ve az bulutlu 19 Adana: Az bulutlu 25 Bursa: Parçalı ve az bulutlu 15 Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yağmurlu 11 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10 Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 4 Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 17(İHA)