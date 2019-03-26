Kaynak: İHA

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle. Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adıyaman, Şanlıurfa, Elazığ, Şırnak ve Iğdır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Erzurum, Kars, Ağrı, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Az bulutlu 15 İstanbul: Az bulutlu ve açık 18 İzmir: Az bulutlu ve açık 21 Adana: Parçalı, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu 21 Bursa: Az bulutlu ve açık 19 Antalya: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra doğusu parçalı bulutlu 20 Samsun: Parçalı bulutlu 12 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 10 Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5 Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14