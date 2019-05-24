Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara
, Kuzey Ege
, Göller yöresi, İç Anadolu
'nun kuzeyi, Karadeniz
, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Aksaray
, Kayseri
, Nevşehir
ve Niğde
çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trakya
( Edirne
, Kırklareli
), Marmara'nın doğusu ( Yalova
, Kocaeli
, Sakarya
, Bursa
, Bilecik
, Balıkesir
'in kuzeyi, İstanbul
Boğaz çevresi ve Anadolu Yakasında), Batı Karadeniz
( Zonguldak
, Bartın
, Bolu
, Düzce
, Karabük
, Kastamonu
, Sinop
'un iç kesimleri) ile Samsun
'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (15-40 kg/m2) olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, yurdun kuzeybatı kesimlerinde gece saatlerine kadar kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (Batı Akdeniz
'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Malatya
çevreleri ile Karadeniz'in iç kesimlerinde 50-70 km/saat, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda 60-80 km/saat, yükseklerinde yer yer 90-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara
: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak Boğaz çevresi ve Anadolu Yakasında kuvvetli olması bekleniyor. 23 İzmir
: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 Adana
: Parçalı ve az bulutlu 36 Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 25 Antalya
: Parçalı ve az bulutlu 27 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 23 Trabzon
: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 Erzurum
: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22 Diyarbakır
: Parçalı ve az bulutlu 34
(İHA)
Kuzey Ege
, Marmara
, Karadeniz
, İç Anadolu
, Güncel
Kaynak: İHA