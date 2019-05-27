Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara
: Parçalı ve az bulutlu 28 İstanbul
: Parçalı ve az bulutlu 26 İzmir
: Az bulutlu 34 Bursa
: Parçalı ve az bulutlu 30 Adana
: Az bulutlu ve açık 34 Antalya
: Az bulutlu ve açık 27 Samsun
: Parçalı ve az bulutlu 24 Trabzon
: Parçalı ve az bulutlu 23 Erzurum
: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 22 Diyarbakır
: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 32
(İHA)
İzmir
, İstanbul
, Ankara
, Güncel
Kaynak: İHA