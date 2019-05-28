Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin az bulutlu ve açık zamanla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Marmara
'nın güneydoğusu, İç Ege
, Göller Yöresi
, Bolu
, Düzce
ve Eskişehir
çevrelerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars
, Ardahan
ve Iğdır
çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ilk saatlerde Marmara Bölgesinin kuzeyi ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise iç ve batı bölgelerde güney ve güneybatı, diğer yerlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara
: Az bulutlu 32 İstanbul
: Az bulutlu, bu sabah ilk saatlerde kuzy ve doğusu yer yer sisli ve puslu 31 İzmir
: Az bulutlu 34 Adana
: Az bulutlu ve açık 37 Bursa
: Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 35 Antalya
: Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu 30 Samsun
: Az bulutlu 25 Trabzon
: Parçalı ve az bulutlu 23 Erzurum
: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 22 Diyarbakır
: Az bulutlu ve açık 33 - İSTANBUL
Göller Yöresi
, Ege
, Marmara
, Güncel
Kaynak: İHA