Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin az bulutlu ve açık, zamanla kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu
'nun kuzey ve batısı, Doğu Karadeniz
'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Edirne
, Kırklareli
, Kütahya
, Bilecik
, Bolu
, Karabük
, Kastamonu
ve Sivas
çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı zamanla kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara
: Parçalı ve çok bulutlu 31 İstanbul
: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 28 İzmir
: Az bulutlu ve açık 31 Adana
: Az bulutlu ve açık 34 Bursa
: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 30 Antalya
: Az bulutlu ve açık 27 Samsun
: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 22 Trabzon
: Parçalı bulutlu 23 Erzurum
: Parçalı bulutlu 23 Diyarbakır
: Parçalı bulutlu 35 - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Kırklareli
, Edirne
, İç Anadolu
, Doğu Karadeniz
, Güncel