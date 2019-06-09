Bayram tatili sonrası hava nasıl olacak?

Ramazan Bayramı tatili boyunca etkisini sürdüren sıcak havanın Pazartesi gününden itibaren yerini sağanak yağışlara bırakması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahmin haritasına göre yarından itibaren yurt genelinde sağanak yağışlar etkili olacak ve hafta ortasına kadar sürecek.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Edirne, Kırklareli, Niğde, Kayseri, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile akşam ilk saatlerde Gaziantep çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

ÖĞLEDEN SONRA KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 32 derece

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28 derece

İzmir: Az bulutlu 35 derece

Adana: Az bulutlu 38 derece

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 31 derece

Antalya: Az bulutlu 29 derece

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 25 derece

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 26 derece

Erzurum: Az bulutlu 26 derece

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 36 derece

Kaynak: İHA