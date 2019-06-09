Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege
, Akdeniz
'in iç kesimleri, İç Anadolu
'nun batısı, Batı Karadeniz
'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz
, Edirne
, Kırklareli
, Niğde
, Kayseri
, Sivas
, Kars
ve Ardahan
çevreleri, Doğu Akdeniz
'in Toroslar
kesimi ile akşam ilk saatlerde Gaziantep
çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Marmara
'nın güneybatısı ve Kuzey Ege
kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara
: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 32 İstanbul
: Parçalı ve az bulutlu 28 İzmir
: Az bulutlu 35 Adana
: Az bulutlu 38 Bursa
: Parçalı ve az bulutlu 31 Antalya
: Az bulutlu 29 Samsun
: Parçalı ve çok bulutlu 25 Trabzon
: Parçalı ve çok bulutlu 26 Erzurum
: Az bulutlu 26 Diyarbakır
: Parçalı ve az bulutlu 36
(İHA)
Kaynak: İHA
İç Anadolu
, Ege Akdeniz
, Doğu Akdeniz
, Batı Karadeniz
, Güncel