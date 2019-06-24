24.06.2019 09:05
Haberler » Güncel » Haber

Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Erzurum'un kuzey kesimleri, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Erzurum 'un kuzey kesimleri, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara : Parçalı ve az bulutlu 32 İstanbul : Az bulutlu 33 İzmir : Az bulutlu ve açık 38 Adana : Az bulutlu, kuzeyi ile Toroslar mevkii parçalı bulutlu 34 Bursa : Az bulutlu 35 Antalya : Az bulutlu ve açık 39 Samsun : Parçalı bulutlu 28 Trabzon : Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 Erzurum: Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 Diyarbakır : Az bulutlu ve açık 40
(İHA)
Kaynak: İHA
Kars , Doğu Karadeniz , Erzurum , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
09:49 Asırlık ayakkabıcı İnci Deri'nin iflası istendi
09:49 İtfaiye 2019'un ilk altı ayında bin 393 yangına müdahale etti
09:49 iOS 13 güncellemesinin yüklenebileceği Apple cihazları
09:47 Bornovalı çocuklara tatilde eğlenceli kurslar
09:47 İSTANBUL- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE KAZA; TRAFİK KİLİTLENDİ
09:46 Posof'ta dolu yağışı etkili oldu
09:46 BM Kamu Hizmetleri Forumu, çalışmalarına Bakü'de başladı