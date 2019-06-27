27.06.2019 08:55
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Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bursa'nın doğusu, Sakarya'nın güney kesimleri, Bilecik, Afyonkarahisar'ın kuzeyi, Uşak, Kütahya, Eskişehir ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz , Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bursa 'nın doğusu, Sakarya 'nın güney kesimleri, Bilecik , Afyonkarahisar'ın kuzeyi, Uşak , Kütahya , Eskişehir ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Rize ile Artvin 'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/ saat) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara : Az bulutlu 33 İstanbul : Parçalı bulutlu 31 İzmir : Az bulutlu 38 Adana : Az bulutlu ve açık 35 Antalya : Az bulutlu ve açık 32 Samsun : Parçalı bulutlu 30 Trabzon : Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 Erzurum : Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 Diyarbakır : Az bulutlu ve açık 41
(İHA)
Kaynak: İHA
Doğu Karadeniz , Bursa , Sakarya , Güncel

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