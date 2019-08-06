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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle. yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz Bölgesi'nin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

06.08.2019 09:10 Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle. yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz Bölgesi'nin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu ve iç kesimlerde azalacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, güney kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28 İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29 İzmir: Az bulutlu ve açık 34 Adana: Parçalı ve az bulutlu 34 Bursa: Parçalı ve az bulutlu 31 Antalya: Parçalı ve az bulutlu 37 Samsun: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 25 Trabzon: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 24 Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 26 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

Akdeniz Bölgesi, Doğu Karadeniz, Marmara, Güncel

Kaynak: İHA

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