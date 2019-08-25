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Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

25.08.2019 10:45 Yurtta hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve az bulutlu 33 İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31 İzmir: Az bulutlu ve açık 37 Bursa: Parçalı ve az bulutlu 34 Adana: Parçalı ve az bulutlu 37 Antalya: Az bulutlu ve açık 36 Samsun: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 Trabzon: Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39
(İHA)

Akdeniz, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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