Haberler» Güncel» Haber

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Osmaniye çevreleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Kahramanmaraş'ın batı, Van'ın kuzeydoğu kesimleri ile...

07.09.2019 09:09 Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Osmaniye çevreleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Kahramanmaraş'ın batı, Van'ın kuzeydoğu kesimleri ile Hatay'ın kuzeybatı kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genelliklekuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile doğu ve güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28

İstanbul: Parçalı bulutlu 28

İzmir: Az bulutlu 29

Adana: Parçalı bulutlu 35

Bursa: Parçalı bulutlu 29

Antalya: Az bulutlu 33

Samsun: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı bulutlu 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35 - İSTANBUL

Kahramanmaraş, Doğu Akdeniz, Akdeniz, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:24   800CK hattı seferleri sona eriyor
11:23   Gündüz'den eylem yapan annelere destek
11:23   Akil Gençler'den HDP önünde eylem yapan ailelere destek
11:22   Sason'da görenleri hayrete düşüren kar tüneli
11:21   Fsm köprüsü'nde hareketli dakikalar
11:20   İdlib'de insanlık dramı
11:20   Okuma yazma hayalini 80 yaşında gerçekleştirdi