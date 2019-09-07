Haberler» Güncel» Haber

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Osmaniye çevreleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Kahramanmaraş'ın batı, Van'ın kuzeydoğu kesimleri ile...

07.09.2019 09:10 Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Osmaniye çevreleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Kahramanmaraş'ın batı, Van'ın kuzeydoğu kesimleri ile Hatay'ın kuzeybatı kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genelliklekuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile doğu ve güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28
İstanbul: Parçalı bulutlu 28
İzmir: Az bulutlu 29
Adana: Parçalı bulutlu 35
Bursa: Parçalı bulutlu 29
Antalya: Az bulutlu 33
Samsun: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 29
Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 24
Erzurum: Parçalı bulutlu 24
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35
(İHA)

Kahramanmaraş, Doğu Akdeniz, Akdeniz, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:24   800CK hattı seferleri sona eriyor
11:23   Gündüz'den eylem yapan annelere destek
11:23   Akil Gençler'den HDP önünde eylem yapan ailelere destek
11:22   Sason'da görenleri hayrete düşüren kar tüneli
11:21   Fsm köprüsü'nde hareketli dakikalar
11:20   İdlib'de insanlık dramı
11:20   Okuma yazma hayalini 80 yaşında gerçekleştirdi