Haberler » Güncel » Haber

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde yağış beklenmiyor.

23.09.2019 08:46Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı, Ege kıyılarında ise kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 23

İstanbul : Parçalı yer yer çok bulutlu 23

İzmir: Az bulutlu ve açık 25

Adana: Az bulutlu ve açık 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 29

Samsun: Az bulutlu ve açık 21

Trabzon: Az bulutlu ve açık 20

Erzurum: Az bulutlu ve açık 21

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30 - İSTANBUL

İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:26 İzmir'de otomobilsiz sokaklar etkinliği
10:26 National Geographic'in yeni serisi "Salgın" Laboratuvarı Zorlu'da
10:25 Astım hastalarının şifa kaynağı mağara yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor
10:24 Soylu: "Emniyet teşkilatından 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrasında sadece KHK yoluyla ihraç...
10:23 Mamak'ta seyyar satıcıların aletleri imha edildi
10:22 Serakent: Anamur
10:21 Ünlü isimlerin Red Bull Air Race heyecanı