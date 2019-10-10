Yurtta hava durumu

Yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve batı kesimlerin parçalı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah
saatlerinde Marmara
'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey, Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 25
İstanbul: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor 22
İzmir: Parçalı bulutlu 27
Adana: Parçalı bulutlu 32
Antalya: Parçalı bulutlu 29
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 24
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 22
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 22
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33 - İSTANBUL