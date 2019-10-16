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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Muğla, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,...

16.10.2019 08:43Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Muğla, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güney yönlerden, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 27

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sislin 23

İzmir: Parçalı bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu 26

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 22

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 21

Erzurum: Az bulutlu ve açık 22

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32 - İSTANBUL

Doğu Akdeniz, Akdeniz, Ege, Güncel

Kaynak: İHA

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