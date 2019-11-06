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Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor.

06.11.2019 09:15 | Son Güncelleme: 06.11.2019 09:15Yurtta hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kıyı Ege ile Trakya'nın batısının yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Trakya'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde artarak, mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Trakya'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 20
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 23
İzmir: Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu 24
Adana: Az bulutlu 29
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 25
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 26
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 21
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 13
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 21
(İHA)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sabah, Ege, Güncel

Kaynak: İHA

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