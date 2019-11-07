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Yurtta hava durumu

Yurt genelinde yağış beklenmiyor.

07.11.2019 08:50 | Son Güncelleme: 07.11.2019 08:50 Yurtta hava durumu
Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında güneybatıdan yer yer kuvvetli (30-50 Km/saat) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 21
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 22
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25
Adana: Az bulutlu ve açık 29
Antalya: Az bulutlu ve açık 26
Samsun: Az bulutlu ve açık 25
Trabzon: Az bulutlu ve açık 22
Erzurum: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 14
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 22
(İHA)

İç Anadolu, Karadeniz, Marmara, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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