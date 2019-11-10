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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve az bulutlu, Ege ve Marmara Bölgesi'nin zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği, bu akşam saatlerinden itibaren Edirne, Çanakkale ve İzmir ile Balıkesir, Aydın ve Muğla'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak...

10.11.2019 09:05 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:10Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve az bulutlu, ve Bölgesi'nin zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği, bu akşam saatlerinden itibaren Edirne, Çanakkale ve ile Balıkesir, Aydın ve Muğla'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İlk saatlerde Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 21

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 23

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 25

Adana: Parçalı ve az bulutlu 29

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 27

Samsun: Az bulutlu 24

Trabzon: Az bulutlu 22

Erzurum: Az bulutlu 15

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 22 - İSTANBUL

Marmara Bölgesi, Marmara, İzmir, Ege, Güncel

Kaynak: İHA

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