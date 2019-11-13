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Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre;

13.11.2019 09:20 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:20Yurtta hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra , Aydın ve Muğla çevreleri ile Çanakkale ve Manisa'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 21
İstanbul: Parçalı ve zamanla çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 25
İzmir: Parçalı ve zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Adana: Az bulutlu 29
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 25
Samsun: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 20
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 19
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 14
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 22

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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