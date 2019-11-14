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Yurtta hava durumu

Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Konya, Bolu ve Karabük çevreleri ile Mersin'in kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

14.11.2019 09:00 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:00Yurtta hava durumu
'nın güney ve batısı, , Batı Akdeniz, , , Eskişehir, Konya, Bolu ve Karabük çevreleri ile Mersin'in kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Aydın'ın batısı (Söke, Kuşadası, Didim), Muğla il geneli, Antalya'nın batı kıyı ilçelerinde (Kaş, Kale, Finike, Kumluca ve Kemer) kuvvetli, Muğla'nın Marmaris, Ula, Köyceğiz ve Datça ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Orta Karadeniz'de yer yer pus ve sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yağış alan yerlerde 4 ila 8 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı 20
İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı 19
İzmir: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Adana: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 27
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Samsun: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 22
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 21
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 13
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 21
(İHA)

İstanbul, Marmara, Ankara, Ege, Güncel

Kaynak: İHA

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