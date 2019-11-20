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Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor.

20.11.2019 09:05 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:05Yurtta hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. , İç , Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı ve iç bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 14
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu 20
İzmir: Az bulutlu 22
Adana: Az bulutlu ve açık 24
Antalya: Az bulutlu ve açık 23
Samsun: Parçalı bulutlu 15
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 16
Erzurum: Az bulutlu ve açık 10
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 20
(İHA)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege, Güncel

Kaynak: İHA

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